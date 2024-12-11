Министр обороны Литвы выступил за выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, покидающий пост, призвал к дискуссии о выходе страніы из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Кащюнас отметил, что в Финляндии началась серьезная дискуссия о возможном возвращении к противопехотным минам и выходе из Оттавской конвенции.

"Я думаю, что мы должны начать дискуссию о выходе из Оттавской конвенции, потому что противопехотные мины являются очень важным потенциалом, и я вскоре предложу начать такую дискуссию", – сказал он.

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По словам министра, по этому поводу были предоставлены военные консультации, которые указывают на то, что Литва нуждается в этой возможности.

Более 160 стран, в том числе большинство западных государств, подписали Оттавскую конвенцию 1999 года, которая направлена на ликвидацию противопехотных мин.

Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не являются участниками этой конвенции.

Подписывая конвенцию, страны обязуются не применять, не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать и не передавать противопехотные мины.

18 июля этого года парламент Литвы проголосовал за денонсацию Конвенции о кассетных боеприпасах.

В начале сентября Литва подала документы о выходе Генеральному секретарю ООН и официально выйдет из конвенции в следующем году.

С этого момента на страну больше не будут распространяться ограничения на приобретение, транспортировку и использование кассетных боеприпасов.