Мадрид не видит шансов "завершить войну за 24 часа", как хочет Трамп

Министр иностранных дел Испании Хосе Луис Альбарес сказал, что не считает реалистичными намерения избранного президента США Дональда Трампа "закончить войну за 24 часа", потому что это невозможно, пока Россия не хочет мира.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Reuters.

Альбарес отметил, что не верит в возможность достичь каких-то договоренностей для прекращения российско-украинской войны "за 24 часа", как неоднократно заявлял Дональд Трамп во время предвыборной кампании.

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"Не похоже, чтобы Владимир Путин думал о мире. Поэтому я думаю, что договориться о нем за 24 часа не получится", – сказал министр иностранных дел Испании.

Он добавил, что если дать России победить в ее захватнической войне, ситуация в мире в целом станет более опасной.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

По данным опроса, более 44% украинцев говорят о доверии к избранному президенту США Дональду Трампу, что существенно больше, чем во всех европейских странах.