Reuters дізналося більше деталей перемовин Зеленського, Трампа і Макрона у Парижі

На зустрічі Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона і Дональда Трампа у Парижі минулої суботи лідери Франції та України спробували переконливо пояснити обраному президенту США своє бачення того, що потрібно для сталого миру в Україні, але конкретних деталей не обговорювали.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Reuters від 11 грудня на основі спілкування з п’ятьма особами, яким розповідали про хід зустрічі.

Троє лідерів під час розмови, що тривала 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретних деталей якогось можливого формату припинення вогню.

Трамп повторив, що хоче "негайне перемир’я" і швидкого припинення війни, але загалом поводився дружньо, з повагою і виглядав готовим слухати.

Реклама:

Неназваний співрозмовник з Офісу президента України поділився, що пролунали меседжі про те, що просто "припинення вогню" без належних гарантій безпеки не буде достатнім, тому що Росія відновить сили і нападе знову – так, як вже робила. На питання про те, як відреагував Трамп, український посадовець сказав, що той "обмірковує усі деталі".

За словами одного зі співрозмовників агентства, Макрон і Зеленський у розмові з Трампом висловлювали схожі аргументи, але обережно, щоб Трамп не сприйняв це як те, що його "заганяють у куток". Вони пояснювали своє бачення ситуації і підкреслювали, що без підтримки США Україні буде дуже складно триматися далі.

На зустрічі пролунала фраза Зеленського, про яку він потім сам розповів публічно, що "Путін боїться лише Трампа, і, можливо, Китаю", та щоб для того, щоб мир був тривалим, важлива рішуча позиція США.

Макрон зі свого боку підкреслював, що Європа зробила справді великий внесок у підтримку України, а також готова більше інвестувати у колективну оборону.

Президент Франції також наголошував, що теперішній Владімір Путін "не той самий, яким був у 2017 році", коли Трамп мав з ним справу як президент США.

Нагадаємо, Трамп після розмови із Зеленським у Парижі сказав, що побачив "готовність до перемовин" та заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни.

За даними ЗМІ, візит Макрона до Варшави у четвер буде присвячений передусім деталям його зустрічі з Трампом і Зеленським. Президент Франції нібито планує обговорювати з польськими колегами свою ідею щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні.