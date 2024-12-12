54% британців, які підтримали Brexit, їотіли б відновлення свободи пересування з ЄС

Більшість британців, які колись проголосували за вихід країни з ЄС, зараз погодились би на відновлення вільних поїздок між ЄС і Британією задля доступу до єдиного ринку.

Як повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда", такі результати показало опитування, проведене на замовлення аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR).

Дослідження за участі понад 9 тисяч респондентів у Британії та п’яти країнах ЄС з найбільшим населенням – Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та Польщі – показало, що саме у Британії найбільший запит на відновлення тісніших зв’язків.

Ключовою цифрою з "британської" частини називають те, що 54% британців, які раніше проголосували за вихід Британії з ЄС, сказали, що зараз погодились би на відновлення повної свободи пересування для мандрівок, навчання чи роботи громадян країн ЄС і Британії задля доступу до єдиного ринку.

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Аналітичний центр припускає, що після посилення міграції до Британії в останні роки давніші прихильники Brexit зрозуміли, що він не допомагає вирішити цю проблему.

Серед усіх опитаних британців поновлення свободи пересування в обмін на доступ до вільного ринку підтримали би 68%, і така підтримка переважає серед прихильників усіх політсил, окрім популістської партії Найджела Фараджа Reform UK (але й серед них це 44%).

Схожі відсотки підтримки і для взаємної схеми "мобільності молоді" для 18-30-річних. Це вважається ключовим проханням від ЄС для більших компромісів в угоді про відносини з Британією після Brexit, але поки уряд висловлюється проти.

55% британців підтримали би тісніші зв’язки з ЄС, ніж зараз, тоді як протилежного хотіли би 10%, і 22% вважають за потрібне залишати усе так, як зараз.

Близько 50% опитаних вважають, що тісніша співпраця з ЄС була би найкращим способом покращити стан британської економіки, 53% – покращити безпекову ситуацію, 58% – вирішувати міграційні питання, 48% – боротися зі зміною клімату і допомагати Україні оборонятися, 46% – відстоювати свої інтереси у відносинах із США та Китаєм.

Аналітичний центр підсумовує дослідження висновком, що Британії і ЄС варто відновити тіснішу співпрацю, особливо у контексті подій у світі, і перезавантаження відносин – "єдиний найбільш ефективний спосіб посилити обидві сторони".

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після приходу до влади лейбористів пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, на це були спрямовані його перші візити до Берліна й Парижа.

У листопаді уряд Британії відкрив вакансію перемовника з ЄС, який допоможе здійснити "перезавантаження" відносин з Євросоюзом.

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель написала у своїх мемуарах, що вважає "приниженням і ганьбою" ЄС вихід Британії з Євросоюзу.