Британія запустила масштабний аналіз своєї зовнішньої політики

Міністерство закордонних справ Британії запустило три стратегічних аналізи щодо зовнішньої політики Сполученого Королівства, результати повідомлять наприкінці року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

9 вересня Міністерство закордонних справ Британії оголосило, що запускає три окремі процеси аналізу зовнішньої політики Лондона з метою подивитися, як посилити глобальний вплив країни.

Процес очолюватимуть зовнішні експерти. Команди дослідять, як зовнішньополітична робота Британії і відносини з іншими країнами дозволяють їй реагувати на геополітичні зміни, як добитися максимальної ефективності так званої допомоги на розвиток, як поєднувати зовнішню політику з економічними й торговельними інтересами.

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"Ці огляди допоможуть нам окреслити стратегію, яка дозволить збільшити глобальний вплив Сполученого Королівства, сприяти зростанню у всьому світі і подбати, щоб розвиток та дипломатія працювали узгоджено", – зазначив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після приходу до влади лейбористів пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, та вже здійснив перші спрямовані на це візити до Берліна й Парижа.

7 вересня Стармер здійснив перший за п'ять років візит британського лідера до Ірландії, пообіцявши "перезавантажити" відносини між сусідніми країнами, яким завдав удару Brexit.

Проте очікувану зустріч Стармера з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка мала відбутись на початку вересня, перенесли. Тепер кажуть, що вона відбудеться не раніше кінця жовтня.

Цього тижня Стармер вже вдруге вирушить на зустріч з президентом США Джо Байденом.