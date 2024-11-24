Меркель вважає Brexit "ганьбою і приниженням" ЄС 

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель написала у своїх мемуарах, що вважає "приниженням і ганьбою" ЄС вихід Британії з Євросоюзу.

Про це йдеться у публікації The Guardian, що наводить витяги з мемуарів, пише "Європейська правда".

У 700-сторінковій книзі, яка вийде у вівторок, близько п'яти сторінок присвячено Brexit і ролі Меркель в переговорах з ексглавою уряду Британії Девідом Кемероном напередодні референдуму. Тоді колишня канцлерка намагалася допомогти Кемерону втримати Британію в ЄС.

Меркель також пише про подальшу угоду про вихід Британії, укладання якої розтягнулося на кілька років, і згадує про те, наскільки розчарованою вона почувалася через результат референдуму про Brexit.

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"Для мене результат здавався приниженням, ганьбою для нас, інших членів Європейського Союзу – Сполучене Королівство залишало нас у скрутному становищі. Це змінило вигляд Європейського Союзу в очах світу; ми були ослаблені", – пише Меркель.

Вона каже, що "усюди, де можливо, намагалася допомогти Девіду Кемерону", незважаючи на те, що ризикувала викликати гнів інших лідерів ЄС, які дистанціювалися від нього.

"Моя підтримка його зробила мене аутсайдером серед інших моїх колег... Вплив єврокризи все ще давався взнаки, до того ж мене неодноразово звинувачували у скупості", – пише Меркель.

Brexit, зазначає вона, "продемонстрував у хрестоматійному стилі наслідки, які можуть виникнути, коли прорахунки допущені з самого початку".

Нагадаємо, у своїх мемуарах Меркель пояснила свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО.

Також вона описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами, зокрема й Путіним.