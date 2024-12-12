54% британцев, поддержавших Brexit, хотели бы восстановления свободы передвижения с ЕС

Большинство британцев, которые когда-то проголосовали за выход страны из ЕС, сейчас согласились бы на восстановление свободных поездок между ЕС и Британией для доступа к единому рынку.

Как сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда", такие результаты показал опрос, проведенный по заказу аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR).

Исследование с участием более 9 тысяч респондентов в Великобритании и пяти странах ЕС с наибольшим населением – Германии, Франции, Италии, Испании и Польши – показало, что именно в Британии наибольший запрос на восстановление тесных связей.

Ключевой цифрой из "британской" части называют то, что 54% британцев, которые ранее проголосовали за выход Британии из ЕС, сказали, что сейчас согласились бы на восстановление полной свободы передвижения для путешествий, обучения или работы граждан стран ЕС и Британии для доступа к единому рынку.

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Аналитический центр предполагает, что после усиления миграции в Британию в последние годы давние сторонники Brexit поняли, что он не помогает решить эту проблему.

Среди всех опрошенных британцев возобновление свободы передвижения в обмен на доступ к свободному рынку поддержали бы 68%, и такая поддержка преобладает среди сторонников всех политсил, кроме популистской партии Найджела Фараджа Reform UK (но и среди них это 44%).

Похожие проценты поддержки и для взаимной схемы "мобильности молодежи" для 18-30-летних. Это считается ключевой просьбой от ЕС для больших компромиссов в соглашении об отношениях с Британией после Brexit, но пока правительство высказывается против.

55% британцев поддержали бы более тесные связи с ЕС, чем сейчас, тогда как противоположного хотели бы 10%, и 22% считают нужным оставлять все так, как сейчас.

Около 50% опрошенных считают, что более тесное сотрудничество с ЕС было бы лучшим способом улучшить состояние британской экономики, 53% – улучшить ситуацию с безопасностью, 58% – решать миграционные вопросы, 48% – бороться с изменением климата и помогать Украине обороняться, 46% – отстаивать свои интересы в отношениях с США и Китаем.

Аналитический центр подытоживает исследование выводом, что Британии и ЕС стоит восстановить более тесное сотрудничество, особенно в контексте событий в мире, и перезагрузка отношений – "единственный наиболее эффективный способ усилить обе стороны".

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер после прихода к власти лейбористов пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, на это были направлены его первые визиты в Берлин и Париж.

В ноябре правительство Британии открыло вакансию переговорщика с ЕС, который поможет осуществить "перезагрузку" отношений с Евросоюзом.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель написала в своих мемуарах, что считает "унижением и позором " ЕС выход Британии из Евросоюза.