Румунія та Болгарія повноправно приєднаються до Шенгену з 1 січня

Рада ЄС у четвер, 12 грудня, ухвалила рішення про скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Шандор Пінтер, глава МВС Угорщини, яка зараз головує в ЄС, назвав це рішення "історичним моментом".

"Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому", – зазначив він.

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Наприкінці 2023 року в ЄС з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачав зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.

Повноправне приєднання країн до ЄС стало можливим після того, як Австрія дала цьому "зелене світло" після багатомісячної блокади.

Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, та наштовхнулись на опір Австрії та Нідерландів, які посилались на нібито недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.