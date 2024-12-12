Австрія ще не вирішила, коли повертатиме сирійців на батьківщину

В Австрії кажуть, що потенційна примусова депортація сирійських біженців на батьківщину може відбутися лише тоді, коли дозволятиме ситуація з безпекою.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

За його словами, передбачити терміни ухвалення рішення про повернення сирійських біженців неможливо.

Шалленберг роз'яснив позицію свого уряду після того, як канцлер Карл Негаммер після падіння режиму Башара Асада закликав до переоцінки безпеки в Сирії, щоб уможливити відправку біженців назад.

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"Це найнормальніша і найрозумніша річ у світі – сказати, що коли це буде можливо, ми зробимо це негайно. Я не знаю (коли). Ви можете зазирнути в майбутнє?", – зазначив австрійський міністр.

Він додав, що для прояснення ситуації в Сирії потрібен час.

"Найгірший сценарій – це, звісно, розвиток, так би мовити, держави, яка так і не відбулася, яка в реальності не може бути керованою. Лівія 2.0, якщо хочете. Ми повинні будемо уважно стежити за цим", – резюмував Шалленберг.

У понеділок влада Австрії розпорядилася призупинити розгляд заяв сирійців про надання притулку після падіння режиму Башара Асада в Сирії.

Також про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Німеччина і ще низка країн.

Крім того, у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.