Австрия еще не решила, когда будет возвращать сирийцев на родину

В Австрии говорят, что потенциальная принудительная депортация сирийских беженцев на родину может произойти только тогда, когда позволит ситуация с безопасностью.

Об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, предусмотреть сроки принятия решения о возвращении сирийских беженцев невозможно.

Шалленберг разъяснил позицию своего правительства после того, как канцлер Карл Негаммер после падения режима Башара Асада призвал к переоценке безопасности в Сирии, чтобы сделать возможным отправку беженцев обратно.

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"Это самая нормальная и самая разумная вещь в мире – сказать, что когда это будет возможно, мы сделаем это немедленно. Я не знаю (когда). Вы можете заглянуть в будущее?", – отметил австрийский министр.

Он добавил, что для прояснения ситуации в Сирии нужно время.

"Худший сценарий – это, конечно, развитие, так сказать, государства, которое так и не состоялось, которое в реальности не может быть управляемым. Ливия 2.0, если хотите. Мы должны будем внимательно следить за этим", – резюмировал Шалленберг.

В понедельник власти Австрии распорядились приостановить рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища после падения режима Башара Асада в Сирии.

Также о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Германия и еще ряд стран.

Кроме того, в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.