Вибух на полігоні в центральній Румунії: пʼять військових постраждали

У результаті вибуху під час навчань на військовому полігоні Горану, що в повіті Вилча в центральній Румунії, постраждали чотири курсанти та інструктор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Agerpres.

Військові отримали поранення під час під час заняття з виготовлення "піротехнічних запалювальних пристроїв з бойовими вибуховими речовинами", сказали в Міноборони Румунії.

"Постраждалі були евакуйовані до лікарні швидкої допомоги повіту Вилча для надання спеціалізованої допомоги, їхній стан стабільний", – додали в оборонному відомстві.

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Екстрені служби Вилчі пізніше повідомили, що в постраждалих травми обличчя і кінцівок, спричинені осколками.

Один з п'яти поранених перебуває у важкому стані і буде переведений до Військового госпіталю в Бухаресті.

Румунська влада тим часом розпочала розслідування для встановлення обставин вибуху.

Нагадаємо, в червні один військовий загинув та ще вісім осіб постраждали внаслідок вибуху на полігоні у Чехії, інцидент вважають нещасним випадком.