Взрыв на полигоне в центральной Румынии: пять военных пострадали

В результате взрыва во время учений на военном полигоне Горану, что в уезде Вилча в центральной Румынии, пострадали четыре курсанта и инструктор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Agerpres.

Военные получили ранения во время во время занятия по изготовлению "пиротехнических зажигательных устройств с боевыми взрывчатыми веществами", сказали в Минобороны Румынии.

"Пострадавшие были эвакуированы в больницу скорой помощи уезда Вилча для оказания специализированной помощи, их состояние стабильное", – добавили в оборонном ведомстве.

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Экстренные службы Вилчи позже сообщили, что у пострадавших травмы лица и конечностей, вызванные осколками.

Один из пяти раненых находится в тяжелом состоянии и будет переведен в Военный госпиталь в Бухаресте.

Румынские власти тем временем начали расследование для установления обстоятельств взрыва.

Напомним, в июне один военный погиб и еще восемь человек пострадали в результате взрыва на полигоне в Чехии, инцидент считают несчастным случаем.