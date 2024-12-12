ЗМІ: Експремʼєр Польщі очолить мʼяких євроскептиків у ЄП замість Мелоні

Політичну групу "Європейські консерватори та реформісти", представлену в Європейському парламенті, замість італійської премʼєрки Джорджії Мелоні має очолити колишній глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

Про це дізнався італійський портал Il Giornale, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, Мелоні може оголосити про рішення передати керівництво ЄКР Моравецькому вже 15 грудня на закритті молодіжного консервативного фестивалю Atreju в Римі.

Група "мʼяких євроскептиків" прагне обрати нове керівництво до середини січня, аби воно було присутнім на інавгурації Дональда Трампа у США 20 січня, пише Il Giornale.

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Імовірно, для призначення Моравецького в ЄКР будуть також внесені корективи стосовно призначення віцепрезидентів політичної групи – ці посади можуть віддати меншим партіям, ідеться в матеріалі.

Лідерка ультраправих "Братів Італії" Джорджія Мелоні очолила "Європейських консерваторів і реформістів" у 2020 році, що стало відправною точкою для її входження у велику політику.

Про наміри Моравецького змінити Мелоні на цій посаді ЗМІ писали ще в середині 2024 року.

ЄКР нині є шостою за розмірами групою в Європейському парламенті та налічує 64 євродепутати. Главами фракції є представники "Братів Італії" та польського "Права і справедливості", куди входить Моравецький – Нікола Прокаччіні та Ришард Лєгутко.