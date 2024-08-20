ЗМІ: Експрем’єр Польщі хоче очолити групу м’яких євроскептиків у ЄП замість Мелоні

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький претендує на лідерство в групи "Європейські консерватори і реформісти" (ЄКР) Європейського парламенту, яке нині належить очільниці італійського уряду Джорджії Мелоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

За інформацією польських ЗМІ, Моравецький вів переговори з Мелоні про те, аби очолити єврогрупу "м’яких євроскептиків" замість неї. Але наразі їхні дискусії не призвели до конкретного рішення.

Джерело, близьке до експрем’єра Польщі, заявило, що його шанси очолити ЄКР – "50 на 50", а прем’єрка Італії наразі не хоче йти з посади.

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Якби Моравецькому вдалось очолити "Європейських консерваторів і реформістів", це зміцнило б позиції його партії "Право і справедливість" після поразки на парламентських виборах у Польщі минулого року.

Вплив Мелоні як лідерки провідної правої групи Європарламенту похитнувся після створення двох ультраправих проєктів – "Патріоти за Європу" угорського прем’єра Віктора Орбана та "Європи суверенних націй" на чолі з "Альтернативою для Німеччини".

Італійська прем’єрка також обурювалась тим, що її групу усунули від розподілу ключових посад у ЄС – голови Європейської ради та Єврокомісії.