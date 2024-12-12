СМИ: Экс-премьер Польши возглавит мягких евроскептиков в ЕП вместо Мелони

Политическую группу "Европейские консерваторы и реформисты", представленную в Европейском парламенте, вместо итальянского премьера Джорджии Мелони должен возглавить бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Об этом узнал итальянский портал Il Giornale, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, Мелони может объявить о решении передать руководство ЕКС Моравецкому уже 15 декабря на закрытии молодежного консервативного фестиваля Atreju в Риме.

Группа "мягких евроскептиков" стремится избрать новое руководство до середины января, чтобы оно присутствовало на инаугурации Дональда Трампа в США 20 января, пишет Il Giornale.

Реклама:

Вероятно, для назначения Моравецкого в ЕКС будут также внесены коррективы относительно назначения вице-президентов политической группы – эти должности могут отдать меньшим партиям, говорится в материале.

Лидер ультраправых "Братьев Италии" Джорджия Мелони возглавила "Европейских консерваторов и реформистов" в 2020 году, что стало отправной точкой для ее вхождения в большую политику.

О намерениях Моравецкого сменить Мелони на этом посту СМИ писали еще в середине 2024 года.

ЕКС сейчас является шестой по размерам группой в Европейском парламенте и насчитывает 64 евродепутата. Главами фракции являются представители "Братьев Италии" и польского "Права и справедливости", куда входит Моравецкий – Никола Прокаччини и Рышард Легутко.