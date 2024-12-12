Посол Франції: Зміна урядів у Парижі не вплине на підтримку України

Французький посол у Києві Гаель Вейсьєр вважає, що зміна урядів у Франції не призведе до скорочення військової допомоги Україні.

Про це він сказав в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Вейсьєр визнав, що у Франції нині "складна політична ситуація", повʼязана з нещодавньою відставкою уряду Мішеля Барньє.

"Але як посол Франції в Україні я хочу наголосити на важливому моменті: у Франції дуже сильна підтримка продовження нашої політики допомоги Україні. Це гарантовано й вирішено президентом Французької Республіки, який обіймає посаду до 2027 року", – підкреслив дипломат.

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Він висловив упевненість, що новий французький уряд, як і попередні, продовжить втілювати курс підтримки України, а військова підтримка Києву "однозначно" не буде скорочена.

"Президент (Макрон. – Ред.) чітко сказав, що Франція й далі підтримуватиме Україну у військовій сфері. І ми зробимо все можливе і необхідне, щоб допомогти українцям. Тож ми можемо навіть збільшити нашу підтримку", – допустив Вейсьєр.

Як відомо, у Франції тривають пошуки нового прем'єр-міністра після того, як уряд меншості Мішеля Барньє відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий строк у 91 день.

ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.

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