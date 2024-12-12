Посол Франции: Смена правительств в Париже не повлияет на поддержку Украины

Французский посол в Киеве Гаэль Вейсьер считает, что смена правительств во Франции не приведет к сокращению военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Вейсьер признал, что во Франции сейчас "сложная политическая ситуация", связанная с недавней отставкой правительства Мишеля Барнье.

"Но как посол Франции в Украине я хочу подчеркнуть важный момент: во Франции очень сильная поддержка продолжения нашей политики помощи Украине. Это гарантировано и решено президентом Французской Республики, который занимает должность до 2027 года", – подчеркнул дипломат.

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Он выразил уверенность, что новое французское правительство, как и предыдущие, продолжит воплощать курс поддержки Украины, а военная поддержка Киеву "однозначно" не будет сокращена.

"Президент (Макрон. – Ред.) четко сказал, что Франция и дальше будет поддерживать Украину в военной сфере. И мы сделаем все возможное и необходимое, чтобы помочь украинцам. Поэтому мы можем даже увеличить нашу поддержку", – допустил Вейсьер.

Как известно, во Франции продолжаются поиски нового премьер-министра после того, как правительство меньшинства Мишеля Барнье отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок в 91 день.

СМИ ранее говорили, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в том числе действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казньов.

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