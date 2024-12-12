Макрон призначить нового премʼєра Франції 13 грудня

Наступного премʼєр-міністра Франції президент Емманюель Макрон призначить уранці в пʼятницю, 13 грудня.

Про це журналістам повідомили в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

В офісі Макрона заявили, що пресреліз про призначення прем'єр-міністра "буде опублікований завтра (13 грудня. – Ред.) вранці".

Реклама:

Спочатку очікувалось, що нового главу французького уряду оголосять у четвер, 12 грудня, заради чого Макрон скоротив візит до Польщі.

Як відомо, у Франції тривають пошуки нового прем'єр-міністра після того, як уряд меншості Мішеля Барньє відправили у відставку вперше з 1962 року – той протримався рекордно короткий строк у 91 день.

ЗМІ раніше говорили, що в Макрона є кілька потенційних кандидатів на посаду премʼєр-міністра, зокрема чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню, лідер "Демократичного руху" MoDem Франсуа Байру та лівий політик і експрем’єр Бернар Казньов.

Макрон раніше обіцяв провести переговори з різними політичними силами та "в найближчі дні" призначити нового премʼєр-міністра Франції.

Читайте детальніше про те, чи зможе Макрон вивести країну з політичної кризи.