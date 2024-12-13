Науседа: Візит до Грузії має бути скоординований на рівні ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що візит до Грузії, охопленої політичною кризою, має бути скоординований на рівні Європейського Союзу.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

На початку грудня президенти Литви, Латвії та Естонії – Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Алар Каріс – обговорили можливість спільного візиту до Грузії у грудні.

Коментуючи це, Науседа заявив, що візит до Грузії має бути скоординовано на рівні ЄС.

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"Перш за все, це має бути скоординовано на рівні ЄС, і така спільна позиція зараз формується", – заявив він.

Також, як інформує литовський мовник, президент Литви також планує обговорити потенційний візит до Грузії наступного тижня в Естонії, де відбудеться саміт лідерів Об'єднаних експедиційних сил (JEF).

У Грузії, як відомо, з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані сумнівами в оголошених владою результатах парламентських виборів та рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

При цьому "Грузинська мрія" переконує, що це нібито не означає відмову від євроінтеграції, і що влада розраховує на вступ Грузії у ЄС до 2030 року.

Зазначимо, на початку грудня президенти балтійських держав і Польщі виступили зі спільною заявою, у якій висловили підтримку європейським прагненням грузинського народу та закликали владу припинити застосування сили проти протестувальників.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також радимо ознайомитись із поглядом на протести з Тбілісі.