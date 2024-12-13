Науседа: Визит в Грузию должен быть скоординирован на уровне ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что визит в Грузию, охваченную политическим кризисом, должен быть скоординирован на уровне Европейского Союза.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

В начале декабря президенты Литвы, Латвии и Эстонии – Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис – обсудили возможность совместного визита в Грузию в декабре.

Комментируя это, Науседа заявил, что визит в Грузию должен быть скоординирован на уровне ЕС.

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"Прежде всего, это должно быть скоординировано на уровне ЕС, и такая общая позиция сейчас формируется", – заявил он.

Также, как информирует литовский вещатель, президент Литвы также планирует обсудить потенциальный визит в Грузию на следующей неделе в Эстонии, где состоится саммит лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF).

В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции, и что власти рассчитывают на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Отметим, в начале декабря президенты балтийских государств и Польши выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку европейским стремлениям грузинского народа и призвали власти прекратить применение силы против протестующих.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также советуем ознакомиться со взглядом на протесты из Тбилиси.