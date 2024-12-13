У Молдові підтвердили вирок олігарху-втікачу Шору у справі про "крадіжку мільярда"

Верховний суд Молдови у пʼятницю, 13 грудня, залишив без змін вирок олігарху-втікачу Ілану Шору у резонансній справі про викрадення мільярда лей із банківської системи країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Найвищий суд Молдови відхилив апеляцію адвокатів Шора на вирок, згідно з яким олігарха заочно засудили до 15 років увʼязнення у справі про банківське шахрайство.

Розгляд апеляції щодо Шора розпочався ще в листопаді 2023 року. Відтоді слухання кілька разів переносилися.

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Нагадаємо, апеляційний суд Кишинева засудив олігарха-втікача до 15 років увʼязнення та конфіскації понад 5 мільярдів леїв у так званій справі мільярда у квітні 2023 року.

Ілан Шор втік з Молдови у 2019 році після того, як у країні розвалився уряд на чолі з Демократичною партією іншого фігуранта справи про "крадіжку мільярда" – олігарха Влада Плахотнюка.

Після цього Шор переховувався в Ізраїлі та за допомоги Росії намагається впливати на молдовську політику.