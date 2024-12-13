В Молдове подтвердили приговор беглому олигарху Шору по делу о "краже миллиарда"

Верховный суд Молдовы в пятницу, 13 декабря, оставил без изменений приговор беглому олигарху Илану Шору в резонансном деле о похищении миллиарда лей из банковской системы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Высший суд Молдовы отклонил апелляцию адвокатов Шора на приговор, согласно которому олигарха заочно приговорили к 15 годам заключения по делу о банковском мошенничестве.

Рассмотрение апелляции в отношении Шора началось еще в ноябре 2023 года. С тех пор слушания несколько раз переносились.

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Напомним, апелляционный суд Кишинева приговорил беглого олигарха к 15 годам заключения и конфискации более 5 миллиардов леев по так называемому делу миллиарда в апреле 2023 года.

Илан Шор сбежал из Молдовы в 2019 году после того, как в стране развалилось правительство во главе с Демократической партией другого фигуранта дела о "краже миллиарда" – олигарха Влада Плахотнюка.

После этого Шор скрывался в Израиле и с помощью России пытается влиять на молдавскую политику.