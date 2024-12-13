Зеленський обговорив з президентом Фінляндії зміцнення ППО

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 13 грудня, провів телефонну розмову з фінським візаві Александром Стуббом.

Про це Зеленський написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що обговорив зі Стуббом наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Висловив вдячність президенту Стуббу та фінському народу за їхню принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу. Окремо подякував за готовність Фінляндії зміцнити спроможності нашої ППО", – додав він, не уточнюючи подробиць.

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Зеленський також відзначив позицію Гельсінкі щодо права України "обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання", зокрема стосовно вступу в ЄС і НАТО.

"Крім того, ми погодилися з необхідністю надання Україні реальних та ефективних безпекових гарантій задля досягнення стабільності та довготривалого миру", – підсумував президент.

Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна потребує ще 10-12 систем протиповітряної оборони Patriot для повного захисту свого повітряного простору.

Також, за інформацією ЗМІ, глава держави наступної середи, 19 грудня, перебуватиме з візитом у Брюсселі, де у нього запланована зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО.