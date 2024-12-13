Зеленский обсудил с президентом Финляндии укрепление ПВО

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 13 декабря, провел телефонный разговор с финским визави Александром Стуббом.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что обсудил со Стуббом последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Выразил благодарность президенту Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины и нашего народа. Отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности нашей ПВО", – добавил он, не уточняя подробностей.

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Зеленский также отметил позицию Хельсинки относительно права Украины "выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства", в частности относительно вступления в ЕС и НАТО.

"Кроме того, мы согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира", – подытожил президент.

На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина нуждается в еще 10-12 системах противовоздушной обороны Patriot для полной защиты своего воздушного пространства.

Также, по информации СМИ, глава государства в следующую среду, 19 декабря, будет находиться с визитом в Брюсселе, где у него запланирована встреча с лидерами стран ЕС и НАТО.