Більшість французів не вірять у кінець політичної кризи з призначенням нового уряду

Більшість опитаних французів не вірять, що призначення нового уряду відновить політичну стабільність в країні, та вже невдоволені прем’єром.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування від Elabe на замовлення BFMTV.

Серед опитаних французів 40% негативно ставляться до призначення прем’єром Франсуа Байру, тоді як позитивно – 31%, і майже стільки ж, 29%, не визначилися з думкою.

Оцінки суттєво різняться залежно від виборчих симпатій респондентів. Прем’єра найкраще сприймають прихильники партії Макрона (63%), а серед правих республіканців думки розділилися навпіл.

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67% респондентів не вірять, що з призначенням нового уряду політична ситуація у Франції стабілізується.

52% вважають, що уряд Франсуа Байру не зможе досягати консенсусу з опозицією.

73% вважають, що новий уряд не означатиме "зміну стилю" управління порівняно з попередніми урядами за президентства Макрона.

Нагадаємо, президент Емманюель Макрон призначив прем’єр-міністром лідера "Демократичного руху" Франсуа Байру після того, як крайні праві і крайні ліві спільними зусиллями відправили у відставку попередній уряд Мішеля Барньє, що стало першим таким випадком за багато десятиліть. Барньє встановив антирекорд терміну перебування на посаді голови уряду.

Про те, чи не поб’є новий прем’єр Франції цей сумний рекорд і що відомо про Франсуа Байру, читайте в нашому свіжому відео, а більш детально – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вимушений вибір Макрона: чого чекати Україні від нового прем'єр-міністра Франції.



