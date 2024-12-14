Большинство французов не верят в конец политического кризиса с назначением нового правительства

Большинство опрошенных французов не верят, что назначение нового правительства восстановит политическую стабильность в стране, и уже недовольны премьером.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос от Elabe по заказу BFMTV.

Среди опрошенных французов 40% негативно относятся к назначению премьером Франсуа Байру, тогда как положительно – 31%, и почти столько же, 29%, не определились с мнением.

Оценки существенно различаются в зависимости от избирательных симпатий респондентов. Премьера лучше всего воспринимают сторонники партии Макрона (63%), а среди правых республиканцев мнения разделились пополам.

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67% респондентов не верят, что с назначением нового правительства политическая ситуация во Франции стабилизируется.

52% считают, что правительство Франсуа Байру не сможет достигать консенсуса с оппозицией.

73% считают, что новое правительство не будет означать изменение стиля управления по сравнению с предыдущими правительствами при президентстве Макрона.

Напомним, президент Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром лидера "Демократического движения" Франсуа Байру после того, как крайне правые и крайне левые совместными усилиями отправили в отставку предыдущее правительство Мишеля Барнье, что стало первым таким случаем за многие десятилетия. Барнье установил антирекорд срока пребывания на посту главы правительства.

О том, не побьет ли новый премьер Франции этот печальный рекорд и что известно о Франсуа Байру, читайте в нашем свежем видео, а более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции.