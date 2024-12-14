Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами: є загиблий

Біля берегів грецького острова Гавдос у Середземному морі перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого загинула одна особа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує Reuters з посиланням на берегову охорону Греції.

Грецька берегова охорона виявила тіло однієї людини і врятувала 39 мігрантів після того, як їхній човен перекинувся.

Очевидці розповіли, що багато людей зникли безвісти, і берегова охорона почала пошукову операцію за допомогою суден і літаків.

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У суботу вантажне судно під прапором Мальти врятувало 47 мігрантів із човна, що пливло приблизно неподалік від Гавдоса, а танкер врятував ще 88 мігрантів.

За попередньою інформацією, співробітники берегової охорони вважають, що човни разом вийшли з Лівії.

Нагадаємо, на початку листопада під час спроби перетнути Егейське море загинули четверо мігрантів: троє чоловіків і жінка.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у січні-жовтні до Греції прибуло понад 48 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії.

Греція розглядає можливість створення центру утримання мігрантів на Родосі, щоб впоратися зі збільшенням прибуття мігрантів із сусідньої Туреччини.