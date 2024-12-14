У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: есть погибший

У берегов греческого острова Гавдос в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погиб один человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует Reuters со ссылкой на береговую охрану Греции.

Греческая береговая охрана обнаружила тело одного человека и спасла 39 мигрантов после того, как их лодка перевернулась.

Очевидцы рассказали, что многие люди пропали без вести, и береговая охрана начала поисковую операцию с помощью судов и самолетов.

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В субботу грузовое судно под флагом Мальты спасло 47 мигрантов с лодки, плывшей примерно неподалеку от Гавдоса, а танкер спас еще 88 мигрантов.

По предварительной информации, сотрудники береговой охраны считают, что лодки вместе вышли из Ливии.

Напомним, в начале ноября при попытке пересечь Эгейское море погибли четыре мигранта: трое мужчин и женщина.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в январе-октябре в Грецию прибыло более 48 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии.

Греция рассматривает возможность создания центра содержания мигрантов на Родосе, чтобы справиться с увеличением прибытия мигрантов из соседней Турции.