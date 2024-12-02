Кількість загиблих від шторму "Бора" у Греції зросла до трьох
На півострові Халкідіки на півночі Греції після проходження шторму "Бора" знайдено мертвим чоловіка.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що автомобіль чоловіка перекинувся і впав у кювет, коли водій намагався уникнути падіння каміння, спричиненого зсувами землі.
За повідомленням державної телерадіокомпанії ERT, чоловік, тіло якого було виявлено в понеділок вранці, ймовірно, помер від переохолодження після того, як був заблокований у своєму автомобілі без допомоги протягом щонайменше восьми годин.
Його особу поки що не розкрито.
Ця смерть збільшує загальну кількість жертв шторму до трьох. Двоє людей загинули на вихідних, коли шторм пронісся над островом Лемнос у північній частині Егейського моря.
Проливні дощі завдали значної шкоди на Халкідіках, особливо в Ситонії, другій частині півострова. Будинки, підвали і магазини були затоплені, дороги перетворилися на річки, а селеві потоки з уламками зробили дороги непрохідними для водіїв.
Опівночі мешканці цього району отримали екстрене оповіщення через службу 112, в якому рекомендувалося утриматися від поїздок між Порто-Куфо і Неос Мармарас через складні погодні умови і пошкодження дорожньої мережі.
Минулого місяця проливні дощі накрили Іспанію, в результаті чого загинули понад 220 людей.