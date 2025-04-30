ЗМІ: міністр юстиції Франції готується балотуватись у президенти у 2027 році

Глава Міністерства юстиції Франції Жеральд Дарманен планує взяти участь у наступних виборах президента, запланованих на 2027 рік, і почав публічно натякати на підготовку до кампанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Politico.

В останні кілька днів у двох різних інтервʼю Дарманен заявив, що працює над передвиборчою програмою і хоче "суттєво вплинути" на Францію "в час, коли ситуація для французів є надзвичайно складною".

Наближена до міністра людина сказала ЗМІ, що той справді має намір балотуватися у президенти, вказавши на зміни у його риториці про вибори 2027 року.

"Раніше він говорив, що йому відведена роль (у наступних виборах. – Ред.). Зараз він повідомляє про те, на якому етапі перебуває, каже, що хоче і готується (балотуватись. – Ред.)", – зауважило джерело.

Чинний президент Франції Емманюель Макрон у 2022 році обрався на другий пʼятирічний термін і не зможе брати повторної участі у виборах.

Нині член пропрезидентської ліберальної партії "Ренесанс", Дарманен до 2017-го входив до консервативного руху "Республіканці". Раніше він очолював міністерство внутрішніх справ Франції.

Серед потенційних кандидатів у президенти Франції лідирує Марін Ле Пен із ультраправого "Національного обʼєднання".

Але її політичні перспективи були поставлені під сумнів рішенням суду Парижа, який визнав її винною в розтраті коштів ЄС і заборонив обіймати виборні посади на наступні пʼять років.

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