ЄСПЛ зобов’язав, щоб Сербія не допускала звукову зброю на протестах після скарг людей

Європейський суд з прав людини у середу, 30 квітня, заявив, що Сербія "має запобігти використанню звукової зброї або подібних пристроїв" для контролю над натовпом після заяв ЗМІ про застосування звукової гармати під час масштабного антиурядового мітингу.

Про це пише агентство AP, передає "Європейська правда".

Європейський суд з прав людини уточнив, що його заява щодо того, що Сербія має "запобігти використанню звукової зброї або подібних пристроїв" не означає, що він "зайняв будь-яку позицію щодо того, чи справді така зброя була використана" під час цієї демонстрації.

"Держава має запобігти використанню звукової зброї або подібних пристроїв на майбутніх протестах як з боку державних, так і недержавних учасників. Будь-яке використання звукових пристроїв для контролю натовпу (крім як у комунікаційних цілях) у майбутньому має бути заборонене", – написали у ЄСПЛ.

Суд зазначив, що 47 громадян Сербії подали скарги щодо інциденту, а до чотири тисяч осіб описали свої симптоми у колективному зверненні, зібраному сербськими громадськими організаціями.

"Заявники, за їхніми словами, пережили сильний інстинктивний страх, паніку, шок, прискорене серцебиття, тремтіння, проблеми зі слухом, блювоту, нудоту, тахікардію та подібні симптоми. Деякі з них, як повідомляється, зазнали фізичних травм унаслідок паніки", – зазначили у заяві.

Як зауважило агентство, на відеозаписах з мітингу видно, як люди спокійно стоять, поки раптово не починається паніка та тиснява.

Фотограф Associated Press, який був на місці події, зафіксував, як люди кинулися врозтіч, залишаючи середину вулиці майже порожньою.

Суд також зазначив, що використання такої зброї для контролю натовпу є незаконним у Сербії, і звернув увагу на потенційно серйозні наслідки для здоров’я великої кількості людей.

Нагадаємо, студенти, які беруть участь в антиурядових протестах, раніше звинуватили владу у використанні звукової гармати під час акції мовчання в пам'ять про 15 загиблих у місті Новий Сад 15 березня.

Президент країни Вучич, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сербії використання звукової гармати заперечили. Сербський президент також говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

Сербська влада запросила ефесбешників, аби розслідувати звинувачення у використанні так званої звукової гармати.

А потім там заявили, що російські слідчі нібито встановили, що звукова зброя не використовувалася правоохоронцями для розгону масового протесту.