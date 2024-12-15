Премʼєрка Італії йде з посади лідера єврогрупи мʼяких євроскептиків

Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні оголосила, що складе повноваження очільниці єврогрупи "Європейських консерваторів і реформістів" та підтримає призначення на цю посаду ексглави уряду Польщі Матеуша Моравецького.

Про це вона сказала на фестивалі молодіжного крила своєї партії "Брати Італії" Atreju в Римі в неділю, 15 грудня, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky TG24.

Мелоні зазначила, що раніше цього року погодилась на продовження повноважень глави "Європейських консерваторів і реформістів" на час виборів до Європарламенту.

"Тепер, коли вибори відбулися, я вважаю, що виконала свій обов'язок, і хочу оголосити, що залишаю посаду президентки Європейських консерваторів", – додала вона.

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Італійська премʼєрка зазначила, що ЄКР "заслуговує на президента, який може дбати про неї повний робочий день".

"Ми відкриємо кандидатури, я припускаю, що серед тих, хто балотуватиметься, буде і мій друг Матеуш Моравецький, і ці оплески підтверджують, що ми будемо підтримувати вас у цій битві, яку ви ведете і для нас також", – зазначила Мелоні.

Про наміри Моравецького змінити Мелоні на цій посаді ЗМІ писали ще в середині 2024 року.

Лідерка ультраправих "Братів Італії" Джорджія Мелоні очолила "Європейських консерваторів і реформістів" у 2020 році, що стало відправною точкою для її входження у велику політику.

ЄКР нині є шостою за розмірами групою в Європейському парламенті та налічує 64 євродепутати. Главами фракції є представники "Братів Італії" та польського "Права і справедливості", куди входить Моравецький – Нікола Прокаччіні та Ришард Лєгутко.

Як очікується, вибори нового керівництва "Європейських консерваторів та реформістів" відбудуться в січні 2025 року.