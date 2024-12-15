Премьер Италии уходит с должности лидера еврогруппы мягких евроскептиков

Премьер Италии Джорджа Мелони объявила, что сложит полномочия главы еврогруппы "Европейских консерваторов и реформистов" и поддержит назначение на эту должность экс-главы правительства Польши Матеуша Моравецкого.

Об этом она сказала на фестивале молодежного крыла своей партии "Братья Италии" Atreju в Риме в воскресенье, 15 декабря, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky TG24.

Мелони отметила, что ранее в этом году согласилась на продление полномочий главы "Европейских консерваторов и реформистов" на время выборов в Европарламент.

"Теперь, когда выборы состоялись, я считаю, что выполнила свой долг, и хочу объявить, что покидаю пост президента Европейских консерваторов", – добавила она.

Реклама:

Итальянский премьер отметила, что ЕКС "заслуживает президента, который может заботиться о ней полный рабочий день".

"Мы откроем кандидатуры, я предполагаю, что среди тех, кто будет баллотироваться, будет и мой друг Матеуш Моравецкий, и эти аплодисменты подтверждают, что мы будем поддерживать вас в этой битве, которую вы ведете и для нас тоже", – отметила Мелони.

О намерениях Моравецкого сменить Мелони на этом посту СМИ писали еще в середине 2024 года.

Лидер ультраправых "Братьев Италии" Джорджия Мелони возглавила "Европейских консерваторов и реформистов" в 2020 году, что стало отправной точкой для ее вхождения в большую политику.

ЕКС сейчас является шестой по размерам группой в Европейском парламенте и насчитывает 64 евродепутата. Главами фракции являются представители "Братьев Италии" и польского "Права и справедливости", куда входит Моравецкий – Никола Прокаччини и Рышард Легутко.

Как ожидается, выборы нового руководства "Европейских консерваторов и реформистов" состоятся в январе 2025 года.