Прем'єрки Литви і Латвії зустрілися на вокзалі на честь першого прямого рейсу між столицями

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня привітала на вокзалі литовську колегу Інгріду Шимоніте, яка прибула з візитом першим прямим потягом між Вільнюсом і Ригою.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Перший прямий рейс з Вільнюса до Риги вирушив о 6:30 у середу і був в дорозі приблизно 4 години 15 хвилин.

Ним до латвійської столиці прибули прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте і міністр транспорту, на вокзалі їх зустріли латвійські колеги.

"Новий залізничний маршрут сполучає Литву і Латвію та буде зміцнювати наші культурні, економічні зв’язки і дружбу", – зазначила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

Welcome to Riga, @IngridaSimonyte!🚆

The new train route connects 🇱🇹 and 🇱🇻, enhancing our cultural, economic ties, and friendship. To the Lithuanian passengers, enjoy the beauty of Latvia! Don't miss the enchanting Christmas Market! 🎄 Rail link complements our air connections. pic.twitter.com/zHre4pyUTZ