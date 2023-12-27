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Прем'єрки Литви і Латвії зустрілися на вокзалі на честь першого прямого рейсу між столицями

Середа, 27 грудня 2023, 13:18

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня привітала на вокзалі литовську колегу Інгріду Шимоніте, яка прибула з візитом першим прямим потягом між Вільнюсом і Ригою. 

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Перший прямий рейс з Вільнюса до Риги вирушив о 6:30 у середу і був в дорозі приблизно 4 години 15 хвилин.

Ним до латвійської столиці прибули прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте і міністр транспорту, на вокзалі їх зустріли латвійські колеги.

 
EVIJA TRIFANOVA/LETA

"Новий залізничний маршрут сполучає Литву і Латвію та буде зміцнювати наші культурні, економічні зв’язки і дружбу", – зазначила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

З вокзалу міністри вирушили на робочий обід. 

Як повідомляли, з 27 грудня потяг буде курсувати щоденно "човником": вранці о 6:30 експрес вирушатиме з Вільнюса, а о 15:00 – у зворотному напрямку з Риги, один рейс може перевезти 142 пасажирів. 

Квитки у другий клас будуть коштувати 24 євро, перший клас – 34 євро. Для дітей до 6 років проїзд буде безоплатним з можливістю зайняти окреме місце, а для старших, 6-16 років – з 30% знижкою. 

Передбачені також місця для велосипедів. 

Нагадаємо, нещодавно вперше за дев'ять років відновили нічний купейний потяг між Берліном і Парижем.


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