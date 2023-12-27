Прем'єрки Литви і Латвії зустрілися на вокзалі на честь першого прямого рейсу між столицями

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня привітала на вокзалі литовську колегу Інгріду Шимоніте, яка прибула з візитом першим прямим потягом між Вільнюсом і Ригою.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Перший прямий рейс з Вільнюса до Риги вирушив о 6:30 у середу і був в дорозі приблизно 4 години 15 хвилин.

Ним до латвійської столиці прибули прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте і міністр транспорту, на вокзалі їх зустріли латвійські колеги.

EVIJA TRIFANOVA/LETA

"Новий залізничний маршрут сполучає Литву і Латвію та буде зміцнювати наші культурні, економічні зв’язки і дружбу", – зазначила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

Welcome to Riga, @IngridaSimonyte!🚆

The new train route connects 🇱🇹 and 🇱🇻, enhancing our cultural, economic ties, and friendship. To the Lithuanian passengers, enjoy the beauty of Latvia! Don't miss the enchanting Christmas Market! 🎄 Rail link complements our air connections. pic.twitter.com/zHre4pyUTZ — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 27, 2023

З вокзалу міністри вирушили на робочий обід.

Як повідомляли, з 27 грудня потяг буде курсувати щоденно "човником": вранці о 6:30 експрес вирушатиме з Вільнюса, а о 15:00 – у зворотному напрямку з Риги, один рейс може перевезти 142 пасажирів.

Квитки у другий клас будуть коштувати 24 євро, перший клас – 34 євро. Для дітей до 6 років проїзд буде безоплатним з можливістю зайняти окреме місце, а для старших, 6-16 років – з 30% знижкою.

Передбачені також місця для велосипедів.

Нагадаємо, нещодавно вперше за дев'ять років відновили нічний купейний потяг між Берліном і Парижем.



