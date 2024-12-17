Чому Молдова оголосила про енергетичну кризу та що може обвалити Придністров’я

Від понеділка 16 грудня Молдова починає жити у режимі надзвичайного стану. Країна чекає на критичні проблеми в енергетиці, а прем’єр Дорін Речан вже попередив громадян про важку зиму.

Не виключено, що 1 січня повністю та остаточно припиниться постачання "Газпромом" безкоштовного газу до Придністров’я.

Це – найжорсткіший сценарій з можливих.

Про те, які виклики постали перед Молдовою і чи є шанси уникнути найжорсткіших сценаріїв, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я. Далі – стислий її виклад.

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1 січня 2025 року завершується дія договору про транзит газу між "Газпромом" та "Нафтогазом" територією України, підписаного у грудні 2019 року. Повномасштабна війна робить неможливим підписання нового контракту між українською держкомпанією і монополістом держави-агресора.

У Кишиневі ставили на те, що це лише інформаційна війна та що зрештою буде знайдена якась проміжна схема.

Повну зупинку постачання газу з РФ донедавна не припускав майже ніхто.

Але наприкінці листопада у Кишиневі почало наростати хвилювання.

Парадокс ситуації у тому, що загрози дефіциту газу у Кишиневі немає. Проблема полягає в іншому.

Відсутність газопостачання до Придністров’я означатиме зупинку єдиної у Молдові великої електростанції, яка забезпечує абсолютну більшість електроспоживання країни, і як наслідок – масштабні вимкнення електрики. Також на правому березі це призведе до зростання цін та додаткового падіння популярності чинної проукраїнської та прозахідної влади.

Хоча, у 2025 році у Молдови має з’явитися також альтернатива придністровсько-російській електриці.

За чинної влади у Молдові розпочалося будівництво нової високовольтної ЛЕП з Румунії (Вулканешти – Кишинів) для прямого постачання, яке має завершитися у наступному році.

Варто зауважити, що російська сторона зберігає мовчанку щодо постачання газу до Придністров’я. Тому про можливі варіанти можна лише здогадуватися – але в уряді Молдови кажуть, що готуються до найжорсткішого розвитку подій. Хоч і не вірять у нього.

Найгірший сценарій – це повна та тривала зупинка газопостачання, без його відновлення протягом нинішнього опалювального сезону. "Якщо постачання припиниться, на придністровський регіон чекає колапс", – каже Віктор Парліков, донедавна міністр енергетики, якого "призначили" одним з винуватців кризи. У Молдові цей сценарій призведе до масових багатогодинних вимкнень електрики – на кшталт того, до чого вже звикає Україна, але без ракетних атак.

Повна зупинка безкоштовного газопостачання означатиме колапс економіки самопроголошеної "держави" та масштабну гуманітарну кризу з тектонічними для регіону наслідками: по суті, це створить можливість для реінтеграції Придністров’я та його виходу з-під контролю Москви.

Віктор Парліков вважає, що найреальнішим сценарієм є скорочення, а не повне припинення газопостачання. Для Кремля це дійсно видається логічною стратегією. Так там зможуть зберегти певну залежність Придністров’я і не допустити його абсолютного падіння та реінтеграції з Молдовою – але водночас натиснути на Санду і її уряд та вдарити по популярності влади у Молдові.

Також треба зауважити, що навіть у разі повної зупинки газопостачання влада Придністров’я не обвалиться моментально.

Але, так чи інакше, момент падіння Придністров’я наближається. Росія використовує свої останні козирі і задіює інструменти газового та електроенергетичного шантажу, доки вони є. Цей період у Молдові триватиме недовго. Хоча 2025 рік дійсно буде непростим.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я.