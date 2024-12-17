Почему Молдова объявила об энергетическом кризисе и что может обвалить Приднестровье

С понедельника 16 декабря Молдова начинает жить в режиме чрезвычайного положения. Страну ждут критические проблемы в энергетике, а премьер Дорин Речан уже предупредил граждан о тяжелой зиме.

Не исключено, что 1 января полностью и окончательно прекратятся поставки "Газпромом" бесплатного газа в Приднестровье.

Это – самый жесткий сценарий из возможных.

О том, какие вызовы стоят перед Молдовой и есть ли шансы избежать самых жестких сценариев, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье. Далее – краткое ее изложение.

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1 января 2025 года завершается действие договора о транзите газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" по территории Украины, подписанного в декабре 2019 года. Полномасштабная война делает невозможным подписание нового контракта между украинской госкомпанией и монополистом государства-агрессора.

В Кишиневе ставили на то, что это лишь информационная война и что в конце концов будет найдена какая-то промежуточная схема.

Полную остановку поставок газа из РФ до недавнего времени не предполагал почти никто.

Но в конце ноября в Кишиневе начало нарастать волнение.

Парадокс ситуации в том, что угрозы дефицита газа в Кишиневе нет. Проблема заключается в другом.

Отсутствие газоснабжения в Приднестровье будет означать остановку единственной в Молдове крупной электростанции, которая обеспечивает абсолютное большинство электропотребления страны, и как следствие – масштабные отключения электричества. Также на правом берегу это приведет к росту цен и дополнительному падению популярности действующей проукраинской и прозападной власти.

Хотя, в 2025 году у Молдовы должна появиться также альтернатива приднестровско-российскому электричеству.

При действующей власти в Молдове началось строительство новой высоковольтной ЛЭП из Румынии (Вулканешты – Кишинев) для прямых поставок, которое должно завершиться в следующем году.

Стоит заметить, что российская сторона хранит молчание относительно поставок газа в Приднестровье. Поэтому о возможных вариантах можно только догадываться – но в правительстве Молдовы говорят, что готовятся к самому жесткому развитию событий. Хотя и не верят в него.

Худший сценарий – это полная и длительная остановка газоснабжения, без его восстановления в течение нынешнего отопительного сезона. "Если поставки прекратятся, приднестровский регион ждет коллапс", – говорит Виктор Парликов, до недавнего времени министр энергетики, которого „назначили" одним из виновников кризиса. В Молдове этот сценарий приведет к массовым многочасовым отключениям электричества – вроде того, к чему уже привыкает Украина, но без ракетных атак.

Полная остановка бесплатного газоснабжения будет означать коллапс экономики самопровозглашенного "государства" и масштабный гуманитарный кризис с тектоническими для региона последствиями: по сути, это создаст возможность для реинтеграции Приднестровья и его выхода из-под контроля Москвы.

Виктор Парликов считает, что самым реальным сценарием является сокращение, а не полное прекращение газоснабжения. Для Кремля это действительно кажется логичной стратегией. Так там смогут сохранить определенную зависимость Приднестровья и не допустить его абсолютного падения и реинтеграции с Молдовой – но одновременно надавить на Санду и ее правительство и ударить по популярности власти в Молдове.

Также надо заметить, что даже в случае полной остановки газоснабжения власть Приднестровья не обвалится моментально.

Но, так или иначе, момент падения Приднестровья приближается. Россия использует свои последние козыри и задействует инструменты газового и электроэнергетического шантажа, пока они есть. Этот период в Молдове продлится недолго. Хотя 2025 год действительно будет непростым.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье.