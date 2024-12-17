У Латвії оголосили перевірку боєготовності Збройних сил

У вівторок, 17 грудня, по всій Латвії оголошено часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС).

Про це повідомили порталу Delfi в НЗС, передає "Європейська правда".

Метою перевірки бойової готовності є перевірка і вдосконалення процедур і бойової готовності підрозділів шляхом тренування здатності підрозділів до реагування, пояснюють в НЗС.

В рамках перевірки боєготовності військова техніка і особовий склад підрозділів СЗС будуть переміщені в різні місця Латвії для виконання завдань за призначенням.

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Перевірка боєготовності планується заздалегідь, але є несподіваною для підрозділів, які беруть участь у ній. Перевірка боєготовності не пов'язана зі змінами в середовищі безпеки або іншими подіями, пов'язаними з безпекою, підкреслюють в НЗС.

Як пояснюють в НЗС, оборона Латвії і захист її незалежності є спільною відповідальністю всього суспільства, що включає також готовність до дій і посилення готовності до дій. Зміцнення готовності до дій починається з особистої участі, ініціативи та відповідальності кожної людини.

Кожен громадянин сам вирішує, чи піти йому на професійну службу, службу в Національну гвардію, пройти базовий курс військової підготовки резервістів, ставши військовозобов'язаним резервістом, чи відповідально виконувати свої трудові обов'язки та піклуватися про своїх співгромадян.

У понеділок, 2 грудня, в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка"), в яких візьмуть участь підрозділи країн НАТО.

А на початку листопада військові США та Південної Кореї провели перші спільні навчання за участі ударних безпілотників.