В Латвии объявили проверку боеготовности Вооруженных сил

Во вторник, 17 декабря, по всей Латвии объявлена частичная проверка боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС).

Об этом сообщили порталу Delfi в НВС, передает "Европейская правда".

Целью проверки боевой готовности является проверка и совершенствование процедур и боевой готовности подразделений путем тренировки способности подразделений к реагированию, объясняют в НЗС.

В рамках проверки боеготовности военная техника и личный состав подразделений СВС будут перемещены в разные места Латвии для выполнения задач по назначению.

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Проверка боеготовности планируется заранее, но является неожиданной для подразделений, участвующих в ней. Проверка боеготовности не связана с изменениями в среде безопасности или другими событиями, связанными с безопасностью, подчеркивают в НЗС.

Как поясняют в НЗС, оборона Латвии и защита ее независимости является общей ответственностью всего общества, что включает в себя также готовность к действиям и усиление готовности к действиям. Укрепление готовности к действиям начинается с личного участия, инициативы и ответственности каждого человека.

Каждый гражданин сам решает, пойти ли ему на профессиональную службу, службу в Национальную гвардию, пройти базовый курс военной подготовки резервистов, став военнообязанным резервистом, или ответственно выполнять свои трудовые обязанности и заботиться о своих согражданах.

В понедельник, 2 декабря, в Эстонии начались двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния"), в которых примут участие подразделения стран НАТО.

А в начале ноября военные США и Южной Кореи провели первые совместные учения с участием ударных беспилотников.