У Фінляндії торік еміграція дещо перевищила імміграцію

Протягом 2023 року з Фінляндії емігрували дещо більше громадян, аніж іммігрували.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", такі дані опублікувало статистичне відомство.

За 2023 рік кількість повнолітніх фінських громадян, які виїхали за кордон, виявилась дещо більшою, аніж тих, які іммігрували, різниця склала 1600 осіб. Ця цифра майже співпадає з 2022 роком.

Всередині країни поновилася тенденція з міграції до столичного регіону з інших частин країни, зокрема серед молоді. Одночасно, хоч і в невеликих цифрах, спостерігається відтік людей з найвищою освітою з гельсінської агломерації в інші регіони.

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Переїзди людей іноземного походження спостерігаються переважно у столичний регіон та регіон Пірканмаа, де найбільшим містом є Тампере.

Нагадаємо, у Європі активізувалися розмови про подальшу долю сирійських громадян, що осіли у європейських країнах, після повалення влади Башара аль-Асада.

З Туреччини до Сирії за перші дні після падіння режиму Асада повернулись тисячі сирійських біженців.