Уряд Німеччини відкинув ідею про повернення сирійських біженців

Уряд Німеччини відкинув ідею опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо розробки плану повернення сирійських біженців на батьківщину після повалення там режиму Башара Асада.

Про це розповів речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, спочатку необхідно почекати і подивитися, як розвиватиметься ситуація в Сирії.

Дискусії про повернення "скоріше викличуть у Німеччині невизначеність серед біженців, деякі з яких перебувають тут уже багато років", додав Гебештрайт.

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Говорячи про вимоги ХДС/ХСС, він відзначив "зрозуміле хвилювання в момент, коли виборча кампанія стає дедалі ближчою".

За його словами, уряд уважно стежить за розвитком подій у Сирії.

"Але ситуація просто занадто нестабільна, щоб зараз розглядати варіанти повернення в широкому масштабі", – сказав Гебештрайт.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Башара Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього у німецькому опозиційному блоці ХДС/ХСС запропонували заохочувати сирійських біженців, які проживають у Німеччині, повертатись на батьківщину.

Водночас Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини заморозило прийом заяв від сирійців про надання притулку.