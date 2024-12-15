За п'ять днів до Сирії з Туреччини повернулися понад 7 тисяч мігрантів

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив у неділю, 15 грудня, що понад 7,6 тисяч мігрантів з Сирії перетнули турецький кордон, щоб повернутися додому за п'ять днів після того, як повстанські сили повалили режим сирійського диктатора Башара аль-Асада.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Єрлікая опублікував загальну кількість сирійців, які добровільно повернулися з Туреччини в період з 9 по 13 грудня.

Відтак, загалом за ці п'ять днів турецький кордон перетнув 7 621 мігрант.

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"Ми здійснюємо і будемо здійснювати управління міграцією з розумінням того, що поважаємо права і свободи людини, дотримуємося наших цивілізаційних цінностей і не йдемо на компроміс з громадським порядком і безпекою", – додав він.

Нагадаємо, на початку тижня Туреччина оголосила, що відкриває закритий з 2013 року пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів у Туреччині могли повернутись на батьківщину.

У четвер, 12 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом: вони поспілкувалися про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.