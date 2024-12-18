Коллегия выборщиков избрала Дональда Трампа следующим президентом США

Во вторник во всех 50 штатах собрались коллегии выборщиков, чтобы избрать Дональда Трампа 47-м президентом Соединенных Штатов, который победил вице-президента Камалу Харрис 312 голосами против 226.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Собрание проходило спокойно, в отличие от четырех лет назад, когда альтернативные выборщики Трампа собрались в семи штатах, которые он проиграл, и где губернаторы показали результаты в пользу Джо Байдена.

Согласно федеральному законодательству, в этом году штаты должны были засвидетельствовать свои результаты до 11 декабря, определив, выборщики какого кандидата соберутся в первый вторник после второй среды декабря.

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Затем выборщики должны передать сертификаты о своих голосах в Вашингтон для последнего шага в определении результатов выборов: совместного заседания Конгресса 6 января.

Штаты и федеральное правительство потратили месяцы на планирование повышенных мер безопасности во время созыва выборщиков и совместного заседания, учитывая протесты, связанные с победой Байдена четыре года назад в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Нью-Мексико, Пенсильвании и Висконсине.

На этой неделе несколько штатов сообщили, что некоторые из этих мер оказались ненужными после победы Трампа, которую Харрис не оспаривала.

Хотя на этот раз Трамп уверенно победил в коллегии выборщиков и опередил Харрис в народном голосовании более чем на 2 миллиона голосов, его доля в народном голосовании с учетом голосов третьих кандидатов чуть ниже большинства – 49,9%, согласно данным, собранным Associated Press.

Коллегия выборщиков является уникальной особенностью американской демократии, которая не избирает президента прямым народным голосованием. Вместо этого кандидаты в президенты или их партии выбирают выборщиков, которые собираются только в том случае, если их кандидат побеждает в своем штате, а избиратели голосуют за этих выборщиков.

В двух штатах, Мэне и Небраске, часть голосов избирателей распределяется по округам Конгресса, а не по результатам выборов в целом по штату.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года.

СМИ ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.

Телеканал CNN также сообщал, что среди приглашенных – премьер-министр Италии Джорджа Мелони.