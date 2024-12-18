Австрія анонсувала спецзустріч держав-однодумців з питань міграції

Після повалення режиму Башара Асада у Сирії Австрія та окремі країни ЄС наполягають на репатріації сирійських біженців – вони зберуться перед самітом ЄС на спецзустріч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Канцлер Австрії Карл Негаммер сказав виданню безпосередньо перед зустріччю глав держав і урядів ЄС у четвер у Брюсселі: "Європі терміново потрібна всеосяжна стратегія щодо Сирії. Для Європи не буде користі, якщо сирійські громадяни будуть просто перерозподілені в Європі.

Навпаки, стратегія повинна бути спрямована на те, щоб запропонувати народу Сирії перспективу на своїй батьківщині. Сирії зараз потрібні її сирійські співгромадяни".

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На думку Негаммера, необхідно "розглядати падіння режиму Асада як можливість для Європи". Тим часом Організація Об'єднаних Націй очікує, що близько мільйона сирійських біженців повернуться на батьківщину в період з січня по червень 2025 року. Більшість з них, швидше за все, прибудуть з Туреччини, сусідньої країни.

Негаммер також оголосив, що "напередодні саміту ЄС відбудеться зустріч з так званими "державами-однодумцями" для подальшого обговорення питання міграції".

Разом з Італією, Нідерландами та Данією, Австрія є одним з європейських піонерів у просуванні зміни парадигми європейської політики притулку.

За словами Негаммера, стурбованість цих країн міграційними питаннями знаходить все більшу підтримку. "Ми також будемо спеціально шукати партнерів у питанні про те, як поводитися з Сирією", – сказав канцлер Австрії.

Йдеться не лише про репатріацію, а й про відновлення інфраструктури та розбудову демократії в країні, яку вже багато років роздирає громадянська війна.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Тим часом головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС знову відкриє представництво в Сирії.