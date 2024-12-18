Австрия анонсировала спецвстречу стран-единомышленников по вопросам миграции

После свержения режима Башара Асада в Сирии Австрия и отдельные государства ЕС настаивают на репатриации сирийских беженцев – они соберутся перед саммитом ЕС на спецвстречу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал изданию непосредственно перед встречей глав государств и правительств ЕС в четверг в Брюсселе: "Европе срочно нужна всеобъемлющая стратегия по Сирии. Для Европы не будет пользы, если сирийские граждане будут просто перераспределены в Европе.

Напротив, стратегия должна быть направлена на то, чтобы предложить народу Сирии перспективу на своей родине. Сирии сейчас нужны ее сирийские сограждане".

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По мнению Нехаммера, необходимо "рассматривать падение режима Асада как возможность для Европы". Тем временем Организация Объединенных Наций ожидает, что около миллиона сирийских беженцев вернутся на родину в период с января по июнь 2025 года. Большинство из них, скорее всего, прибудут из Турции, соседней страны.

Нехаммер также объявил, что "накануне саммита ЕС состоится встреча с так называемыми "государствами-единомышленниками" для дальнейшего обсуждения вопроса миграции".

Вместе с Италией, Нидерландами и Данией, Австрия является одним из европейских пионеров в продвижении изменения парадигмы европейской политики убежища.

По словам Нехаммера, обеспокоенность этих стран миграционными вопросами находит все большую поддержку. "Мы также будем специально искать партнеров в вопросе о том, как обращаться с Сирией", – сказал канцлер Австрии.

Речь идет не только о репатриации, но и о восстановлении инфраструктуры и развитии демократии в стране, которую уже много лет раздирает гражданская война.

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Между тем главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС снова откроет представительство в Сирии.