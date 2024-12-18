Макрон пропустить саміт ЄС через візит до постраждалої від урагану Майотти

Президент Франції Емманюель Макрон не буде присутній на засіданні Європейської ради в четвер у Брюсселі, оскільки він вирушає на Майотту, французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Макрон буде представлений на саміті ЄС своїм німецьким колегою Олафом Шольцом, "відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною", заявили у Єлисейському палаці.

У середу ввечері він візьме участь у саміті ЄС – Західні Балкани в Брюсселі, додали у президента Франції.

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Візит на Майотту анонсувався раніше.

Тропічний циклон "Чідо" накрив Майотту в суботу, завдавши значної шкоди як людським життям, так і інфраструктурі. Станом на вечір вівторка офіційна кількість жертв становила 22 загиблих і 1 373 поранених. Однак місцева влада попереджає, що кількість жертв може сягнути кількох тисяч.

За даними Міністерства внутрішніх справ, визначити точну кількість жертв заважає значна кількість нелегальних мігрантів на острові та переважно мусульманська традиція ховати померлих протягом 24 годин.

Циклон також вплинув на комунікаційні можливості: за повідомленнями місцевих ЗМІ, телекомунікаційна мережа була недоступна на 80% території, що ще більше ускладнило оцінку ситуації.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила свою солідарність з населенням Майотти і заявила, що "готова координувати екстрену допомогу з Європи". Наразі Майотта стикається з нестачею води, продовольства і палива.

Макрон оголосив день загальнонаціональної жалоби, дата якого ще не визначена.