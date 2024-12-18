Макрон пропустит саммит ЕС из-за визита на пострадавшую от урагана Майотту

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе, поскольку он отправляется на Майотту, французскую заморскую территорию в Индийском океане, которая преодолевает последствия разрушительного тропического циклона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Макрон будет представлен на саммите ЕС своим немецким коллегой Олафом Шольцем, "в соответствии с устоявшейся практикой между Францией и Германией", заявили в Елисейском дворце.

В среду вечером он примет участие в саммите ЕС – Западные Балканы в Брюсселе, добавили у президента Франции.

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Визит на Майотту анонсировался ранее.

Тропический циклон "Чидо" накрыл Майотту в субботу, нанеся значительный ущерб как человеческим жизням, так и инфраструктуре. По состоянию на вечер вторника официальное число жертв составило 22 погибших и 1373 раненых. Однако местные власти предупреждают, что количество жертв может достичь нескольких тысяч.

По данным Министерства внутренних дел, определить точное количество жертв мешает значительное количество нелегальных мигрантов на острове и преимущественно мусульманская традиция хоронить умерших в течение 24 часов.

Циклон также повлиял на коммуникационные возможности: по сообщениям местных СМИ, телекоммуникационная сеть была недоступна на 80% территории, что еще больше усложнило оценку ситуации.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила свою солидарность с населением Майотты и заявила, что "готова координировать экстренную помощь из Европы". В настоящее время Майотта сталкивается с нехваткой воды, продовольствия и топлива.

Макрон объявил день общенационального траура, дата которого еще не определена.