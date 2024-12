Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Британія, Німеччина та Франція заявили про зростаючу стурбованість ядерною програмою Ірану, яка скоро може дозволити Тегерану отримати свою ядерну зброю.

Про це заявили представництва трьох країн при ООН перед тематичним засіданням Ради безпеки ООН, пише "Європейська правда".

Країни зауважили, що, за даними МАГАТЕ, Іран лише збільшує виробництво високозбагаченого урану, не маючи переконливих пояснень, для яких цивільних цілей це потрібно. Вони нагадали, що за рік сплине термін дії резолюції Радбезу 2231, що підкріплювала "ядерну угоду" з Іраном і встановлювала для нього зобов’язання.

Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.



Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP

Реклама: