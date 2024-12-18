Британия, Германия и Франция обеспокоены развитием ядерной программы Ирана

Великобритания, Германия и Франция заявили о растущей обеспокоенности ядерной программой Ирана, которая скоро может позволить Тегерану получить свое ядерное оружие.

Об этом заявили представительства трех стран при ООН перед тематическим заседанием Совета безопасности ООН, пишет "Европейская правда".

Страны отметили, что, по данным МАГАТЭ, Иран только увеличивает производство высокообогащенного урана, не имея убедительных объяснений, для каких гражданских целей это нужно. Они напомнили, что через год истечет срок действия резолюции Совбеза 2231, которая подкрепляла "ядерное соглашение" с Ираном и устанавливала для него обязательства.

Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.



Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP Реклама: December 17, 2024

"Генеральный директор МАГАТЭ неоднократно заявлял, что Иран – единственное неядерное государство, где обогащают уран до более 60%. Иранские запасы высокообогащенного урана также достигли беспрецедентного уровня и этому нет убедительных объяснений гражданскими целями. Это дает Ирану способность быстро изготовить достаточно материала для многих ядерных боеголовок", – отмечают Лондон, Берлин и Париж.

Они также напомнили об угрозах Ирана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и постоянные уклонения Тегерана от сотрудничества с МАГАТЭ.

"Иран должен изменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию... Мы всегда стремились к дипломатическому решению, которое бы гарантировало, что Иран никогда не разработает ядерное оружие... Призываем Иран прекратить и свернуть ядерную эскалацию, чтобы подготовить путь к дипломатическому решению", – заключают в заявлении.

Американские СМИ неофициально сообщали, что в команде избранного президента США Дональда Трампа допускают как возможный вариант действий даже превентивные удары по Ирану, чтобы остановить его ядерную программу.