Британия, Германия и Франция обеспокоены развитием ядерной программы Ирана

Великобритания, Германия и Франция заявили о растущей обеспокоенности ядерной программой Ирана, которая скоро может позволить Тегерану получить свое ядерное оружие.

Об этом заявили представительства трех стран при ООН перед тематическим заседанием Совета безопасности ООН, пишет "Европейская правда".

Страны отметили, что, по данным МАГАТЭ, Иран только увеличивает производство высокообогащенного урана, не имея убедительных объяснений, для каких гражданских целей это нужно. Они напомнили, что через год истечет срок действия резолюции Совбеза 2231, которая подкрепляла "ядерное соглашение" с Ираном и устанавливала для него обязательства.

Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.



Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP

