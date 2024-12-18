Белград зробить безкоштовним громадський транспорт

Влада сербської столиці Белграда вирішила від січня 2025 року зробити весь громадський транспорт безкоштовним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами мера Белграда Александара Сапича, у місті з 1,7 мільйона людей кількість автомобілів за останнє десятиліття зросла на 250 тисяч.

"Це означає, що нікому більше не доведеться платити за квиток", – заявив Сапич, оголошуючи про рішення зробити проїзд у транспорті безкоштовним.

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Мер також пообіцяв, що весь міський парк автобусів, трамваїв і тролейбусів буде замінений до 2027 року.

Заходи, про які було оголошено в середу, стали останніми в низці пільг, схвалених владою Белграда за підтримки владної Сербської прогресивної партії.

За останній рік у столиці Сербії стали безкоштовними дитячі садки, а студенти отримали фінансову допомогу.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті вже існує в кількох європейських містах, наприклад Люксембургу, Таллінні та французькому Монпельє.

Водночас по всій Естонії безкоштовний проїзд в автобусах скасували у 2023 році через нерентабельність.