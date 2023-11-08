Естонія скасовує безкоштовний проїзд в автобусах – нема грошей

Міністерство регіональних справ Естонії вирішило скасувати програму безкоштовного проїзду в автобусах, що діяла в більшості регіонів країни, через нестачу коштів для розбудови мережі громадського транспорту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Безкоштовний проїзд в автобусах в Естонії буде скасований із січня 2024 року, заявила речниця естонського Міністерства регіональних справ Дейсі Хелемае-Сарв.

"Громадський транспорт хронічно недофінансовується, і системі не вистачає грошей на розвиток мережі ліній", – сказала посадовиця в інтерв'ю AFP, уточнивши, що проїзд в автобусах залишиться безкоштовним для дітей, інвалідів та людей похилого віку.

Естонія була першою європейською країною, яка у 2018 році запровадила безкоштовний проїзд в автобусах в 11 з 15 повітів. Метою заходу було обмеження кількості рейсів у сільській місцевості та споживання викопного палива.

Більше про цю ініціативу дивіться в репортажі "ЄвроПравди" за 2018 рік.